Adolescente desaparece e deixa carta de despedida; Leia

O desaparecimento do adolescente Uriel Valle Magalhães na madrugada de domingo para segunda-feira (22), preocupa a auxiliar administrativa, Ana Paula Magalhães Souza, 30 anos, que não tem nenhuma notícia do filho.

Ana Paula, contou ao JD1 Notícias, que Uriel saiu de casa na rua da Divisão, no condomínio Village Parati, na madrugada levando dinheiro da carteira do padrasto. “Ele deixou uma carta dizendo que sabia se virar sozinho e que não era pra gente procurar ele”, comenta.

De acordo com a mãe do rapaz, não houve nenhuma discussão ou conflito familiar, Uriel apenas foi embora, atitude que o adolescente já havia tomado antes. “Aconteceu há cerca de dois meses, ele saiu por volta das 14h da tarde e retornou no outro dia 7h30h da manhã”, relata.

Ainda conforme Ana Paula, Uriel tem depressão e ansiedade e há pouco tempo interrompeu sua medicação por conta própria, o que também gera preocupação.

Urial saiu de casa vestindo camiseta preta, bermuda jeans clara, chinelo e mochila preta. O adolescente não está com celular e a mãe já tentou contato em todas as redes sociais, porém em vão.

Um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento foi feito ontem mesmo pela manhã na Delegacia de Polícia Civil. Qualquer informação sobre o paradeiro do jovem pode ser passada ao número: (67) 99262-8058 falar com Ana Paula ou (67) 99203-7913 falar com a avó Lourdes.

Leia a carta na íntegra:

