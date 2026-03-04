Menu
Polícia

Adolescente é alvo de operação por ligação com grupos extremistas na internet em MS

De acordo com a polícia, a ação tem caráter preventivo e faz parte de uma estratégia para combater a radicalização no ambiente virtual e evitar possíveis riscos à segurança

04 março 2026 - 19h11Brenda Assis

Uma operação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) foi realizada em Nova Alvorada do Sul para investigar suspeitas de radicalização online e extremismo violento no ambiente digital.

A ação ocorreu com apoio do CIBERLAB, ligado ao Ministério da Justiça, e da Homeland Security Investigations.

Durante a operação, os policiais localizaram uma adolescente de 14 anos que, segundo as investigações, mantinha vínculo com grupos virtuais no Brasil que divulgam conteúdos extremistas e incentivam a violência e a intolerância.

De acordo com a polícia, a ação tem caráter preventivo e faz parte de uma estratégia para combater a radicalização no ambiente virtual e evitar possíveis riscos à segurança.

O material apreendido será analisado por equipes especializadas. O caso segue sob investigação e acompanhamento das autoridades, conforme as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

