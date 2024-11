Adolescente é atacado por pitbull e socorrido por PM de folga em Chapadão do Sul

Um adolescente, de 16 anos, foi socorrido depois de ser atacado por um cachorro da raça pitbull na Rua Cassilândia, localizada no Bairro Espatodia, em Chapadão do Sul. O caso aconteceu durante a noite de quinta-feira (31).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o tutor do cão contou que o animal fugiu quando ele abriu o portão para entrar no imóvel. Durante a fuga, ele atacou o adolescente que estava na via pública.

Por conta do ataque, a vítima teve ferimentos nos braços, pernas, tornozelos e no rosto. Ele foi socorrido por policial militar de folga que passava pelo local no momento em que tudo aconteceu.

O dono do animal foi levado para a delegacia, onde o caso foi registrado.

