Adolescente é atropelada por carro e precisa ser socorrida em Coxim

Uma adolescente, de 13 anos, precisou ser socorrida após ter sido atropelada na tarde de segunda-feira (26), ao tentar atravessar a Rua Paraná, no Jardim dos Estados, em Coxim.

Conforme as informações do site Coxim Agora, a vítima estava tentando atravessar a rua quando foi atingida por um carro.

Por conta do impacto, a menina sofreu ferimentos nas pernas e nos braços. O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo a vítima e a encaminhado para o Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva.

O condutor do veículo, que não teve o nome divulgado, ficou no local acompanhando o resgate e auxiliando as autoridades no que fosse necessário.

