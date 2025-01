Adolescente é detido após bater a cabeça da namorada na parede até ela desmaiar na Capital

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido após bater na namorada, de 19 anos, durante a madrugada de domingo (26), no Jardim Panorama, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, o casal teve uma discussão após ele perder o celular. Durante a briga, ele pegou a cabeça da vítima e bateu contra a parede, fazendo que a jovem desmaiar. Ela recobrou a consciência minutos depois enquanto o Corpo de Bombeiros era acionado.

Ela foi atendida e levada para a Santa Casa, onde ficou internada. A Polícia Militar destacou ainda que os dois apresentavam sinais de embriaguez.

Por ser pego em flagrante após a agressão, enquadrada como lesão corporal e violência doméstica, a juíza de direito Sueli Garcia, que atendeu o caso, pontuou que devido as circunstâncias ele deverá passar 45 dias internado por conta do ato infracional análogo ao descrito no artigo 129, § 13 do Código Penal, nos contornos da Lei 13.340/06.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

