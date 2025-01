Adolescente é flagrado estuprando o primo de 9 anos em Corumbá

Um menino, de apenas 9 anos, teria sido vítima de estupro durante as festas de final em Corumbá. O caso foi denunciado pela mãe da criança durante a noite de quarta-feira (1º).

Conforme as informações divulgadas pelo site Diário Corumbaense, ela contou que teria deixado o filho na casa do irmão na terça-feira (31) e voltou para pegá-lo às 17h de ontem.

Em uma conversa com o filho mais velho, ela descobriu que o pequeno teria sido abusado pelo primo, de 16 anos. Ainda em seu relato, ele contou que o ato foi flagrado pela avó, que entrou no quarto do suspeito e viu o adolescente tapando com as mãos a boca do menino durante o estupro.

Após isso, o rapaz saiu correndo e não chegou a ser localizado. O caso foi registrado na Primeira Delegacia de Polícia Civil e será investigado pelas autoridades.

