Adolescente é presa por matar a irmã de 5 anos com pauladas na cabeça

Uma adolescente, de 15 anos, foi detida por suspeita de ter assassinado a irmã, de apenas 5 anos, com golpes de madeira na cabeça. O caso aconteceu a tarde de domingo (28), na colônia indígena localizada em Capitán Bado, cidade paraguaia que faz fronteira com Mato Grosso do Sul.

O caso está sendo investigado pela Polícia Nacional. Segundo as informações iniciais, divulgadas pelo site ABC Color, a família mora na colônia indígena Guarani.

Depois de ser atingida pelos golpes, a vítima foi levada as pressas para o Hospital Distrital Capitán Bado, no entanto, chegou à unidade de saúde sem sinais vitais. A equipe médica conseguiu identificar que a criança havia sofrido um traumatismo cranioencefálico grave, sendo esse o possível motivo da causa da morte.

Por conta dos fatos, a suspeita foi apreendida e levada para uma unidade policial. Ainda segundo o site, ela teria transtornos mentais.

