Julgamento de Moro no TSE será transmitido pelo JD1

O JD1 transmitirá ao vivo o julgamento das ações em que a Federação da Esperança e o PL pedem a cassação do mandato do senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) no segundo dia de sessão nesta terça-feira (21), no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os partidos defendem que Moro cometeu abuso de poder econômico na eleição de 2022. Ele também é acusado de caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha eleitoral daquele ano. Moro foi absolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná, no mês passado, por 5 votos a 2.

Em dezembro do ano passado, a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná pediu a cassação de Moro e sua inelegibilidade por abuso do poder econômico e caixa 2. Já o Ministério Público Eleitoral defendeu a absolvição do senador no último dia 7 de maio.

Julgamento

Durante a sessão serão feitas as manifestações dos advogados de acusação e defesa. Contra a cassação, o Ministério Público Eleitoral (MPE), se quiser, também poderá se manifestar nesse momento.

Logo depois, os ministros devem votar começando pelo relator, ministro Floriano de Azevedo, seguido por André Ramos Tavares, Isabel Gallotti, Raul Araújo, Nunes Marques, Cármen Lúcia. e Alexandre de Moraes.



Se um dos ministros pedir vista, o julgamento será paralisado. Nesse caso, o ministro terá até 30 dias — que podem ser prorrogáveis por igual período — para devolver o processo.

A sessão poderá ser acompanhada a partir das 18h (Horário de MS), ao vivo no portal do JD1 Notícias.com

