Adolescente tranca pai em casa para denunciar abuso sexual

Sarah Chaves, com informações do Caarapó News

Uma adolescente de 16 anos, denunciou o próprio pai após sofrer abuso, a filha trancou o autor dentro de casa na segunda-feira (20), para escapar do assédio em Cristalina, distrito de Caarapó.



De acordo com informações do 2º Pelotão da Polícia Militar, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de abuso sexual onde a vítima, relatou que seu pai começou a passar as mãos em suas pernas e acariciar suas partes íntimas e teria indagado se a mesma não gostava “disso”.

Após trancar o pai, a menina correu para a casa dos avós para pedir ajuda. Os militares do 2° Batalhão foram à residência do autor e deram voz de prisão. O homem foi detido e conduzido para delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por importunação ofensiva ao pudor.

