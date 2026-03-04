Menu
Polícia

Adolescentes matam aula para encontrar homem e são abusadas sexualmente em Campo Grande

Elas contaram que foram levadas para casa do suspeito, onde foram apalpadas

04 março 2026 - 15h24Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Duas adolescentes de 12 anos denunciaram um homem por abuso sexual após um encontro ocorrido na noite de terça-feira (3), em Campo Grande.

De acordo com o boletim policial, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de estupro de vulnerável em uma residência localizada na Rua Comendador Mampei Funada, no bairro Vila Danúbio Azul. A denúncia partiu da mãe de uma das vítimas, após ser informada pela escola sobre a ausência da filha nas aulas.

Ao ser questionada, a adolescente relatou que havia faltado à escola para ir ao Parque Sóter, onde encontrou o suspeito. Ela estava acompanhada de uma amiga, também de 12 anos. Segundo o depoimento, em determinado momento o homem levou as duas até a casa dele, na região da Vila Margarida.

No local, conforme relato da vítima, o suspeito teria levado as adolescentes até um quarto e solicitado que uma delas praticasse sexo oral, o que teria ocorrido. Já a segunda adolescente afirmou que foi vítima de importunação, tendo os seios apalpados pelo homem.

Após os fatos, as jovens tentaram indicar o endereço do suspeito à polícia, mas não conseguiram precisar a localização, o que dificultou a identificação e localização do autor até o momento.

Ainda segundo o registro, o homem teria fornecido cigarro às adolescentes no parque, além de solicitar fotos íntimas, que teriam sido enviadas por uma das vítimas em ocasiões anteriores.

As adolescentes foram levadas à delegacia acompanhadas pelos responsáveis legais. Uma delas apresentava lesões nos seios e foi encaminhada para exame de corpo de delito. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.

O caso está sendo investigado como estupro de vulnerável, tentativa de estupro, fornecimento de substâncias a menores e possível envolvimento com material de conteúdo sexual envolvendo crianças ou adolescentes, pela Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

