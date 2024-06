Advogado é agredido por réu de processo enquanto treinava em academia 24h da Capital

Um advogado, de 27 anos, levou um soco no olho enquanto treinava em uma academia 24h, localizada no Jardim dos Estados, em Campo Grande, durante as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (24). O autor seria réu de um processo criminal que está sendo ‘cuidado’ pela vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, era por volta das 6h30 quando o autor entrou na academia e foi em direção a vítima para tirar satisfações sobre o processo.

Como estava em um momento particular, a vítima chegou a dizer que o local não era o espaço adequado para aquela discussão, momento em que o autor aproveitou uma distração do advogado e desferiu um soco em seu rosto.

Ao serem separados por populares e instrutores da academia, o autor questionou novamente a vítima sobre o processo, questionando a ética profissional do advogado para tentar denegrir sua imagem na frente dos frequentadores do local. Durante a conversa, ele ameaçou o homem dizendo que ‘isso não vai ficar assim’.

Temendo pela sua integridade física, a vítima solicitou medidas protetivas contra o autor. Que teria seria uma pessoa agressiva, inclusive com familiares.

Diante da situação, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e coação no curso do processo.

