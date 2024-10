Advogado é ameaçado por homem no Noroeste: 'Isso não vai ficar assim'

Um advogado, de 49 anos, foi ameaçado durante a manhã desta sexta-feira (11), enquanto atendia uma cliente no Jardim Noroeste, em Campo Grande. O autor não chegou a ser identificado.

Conforme as informações policiais, a vítima foi chamada pela cliente porque um Volkswagen Gol bateu na árvore da casa dela, sendo abandonado pelo motorista. Enquanto eles conversavam, a proprietária do veículo chegou ao local.

Ela contou que havia emprestado o automóvel para um amigo. A mulher estava acompanhada de um homem, que estava visivelmente alterado e que provavelmente estava dentro do carro no momento do acidente.

Durante a conversa, a Polícia Militar foi acionada. Esta ação irritou ainda mais a dona do veículo e seu amigo. O homem então disse: “Isso não vai ficar assim, você não sabe com quem está mexendo”, dando um tapa no peito da vítima.

Depois disso os dois saíram do local, mas a mulher voltou e acabou chegando junto com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

Diante dos fatos, a vítima procurou a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como ameaça.

