Armado, advogado é preso após se envolver em briga durante cobrança de aluguel

Um advogado, identificado como Elton Pereira de Matos, de 46 anos, foi preso na tarde de sexta-feira (5) após se envolver em briga corporal com o administrador de uma cínica, localizada no bairro Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande, e por ainda danificar o veículo do indivíduo.

Segundo o boletim de ocorrência, Elton, que é dono do prédio alugado para o estabelecimento, foi até o local para cobrar alguns aluguéis atrasados, portando uma pistola na cintura, e acabou se desentendendo com o administrador da clínica, entrando em luta corporal com ele.

Após a briga, ele saiu do estabelecimento e, antes de seguir para a casa da mãe, que fica nos fundos do lote, danificou o para-brisa do carro do administrador.

Com medo da arma, os funcionários do local decidiram acionar a Polícia Militar, que foi até o local e, durante revista no carro do advogado, foi informada por Elton que a pistola estava escondida embaixo do banco.

A arma estava sem munição, no entanto, o advogado contou que não tinha registro e porte da arma, já que esta era uma pistola antiga de família que pertencia ao seu pai, que já faleceu. Ele recebeu voz de prisão no local.

Na delegacia, Elton esclareceu que os inquilinos do prédio não fazem o pagamento dos aluguéis há vários meses, com a dívida beirando os R$ 2 milhões. Em sua versão, o advogado contou que a arma ficou o tempo todo dentro do veículo, o que contraria o informado inicialmente pelos funcionários do local.

Foi imposta uma fiança de R$ 5 mil, além de ser determinado que o advogado não mude de endereço, compareça sempre que for intimado e não saia da cidade por mais de oito dias sem avisar onde poderá ser encontrado.

