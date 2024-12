Agiota é morto a tiros na frente da esposa no Jardim Columbia

Cosmi Silva Quirino, de 42 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta terça-feira (24), após ter uma discussão com alguns indivíduos que estavam em um veículo na frente da própria residência, no Jardim Colúmbia, em Campo Grande. A esposa informou que o marido trabalhava como agiota.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher contou que um carro preto, aparentemente um Volkswagen Gol, tinha ido até a residência com cerca de quatro ocupantes e que queriam falar com o marido.

Cosmi então passou a conversar com esses indivíduos, mas ao explicar para a Polícia Militar, a mulher não soube dizer se eles teriam ido receber algum dinheiro ou cobrar o agiota. Quando o veículo havia chegado, a vítima entrou na residência e pegou uma faca, indo em direção ao veículo e tentando acertar um dos ocupantes.

Contudo, um dos indivíduos sacou um revólver e disparou contra Cosmi, que foi atingido no peito. A vítima caiu no chão e em seguida o carro com os quatro ocupantes foi embora. A esposa do agiota informou que não conhece nenhum dos homens, mas afirmou ter visto que o suspeito que disparou era um homem negro, pouco gordo, com barba grande e grisalha.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas ao chegar no local, nada pode ser feito e o homem já estava sem os sinais vitais.

A Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local e iniciaram os procedimentos de praxe. O caso foi registrado como homicídio simples.

