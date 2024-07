AGORA: Caminhoneiro morre ao passar mal depois de almoçar no Jardim Canguru

Um homem, ainda não identificado, morreu na tarde desta segunda-feira (29), na Rua Jundiaí, no bairro Jardim Canguru, em Campo Grande. Segundo informações da equipe do JD1 que esteve no local, as informações iniciais eram de que se tratava de uma vítima eletrocutada. No entanto, equipe do Corpo de Bombeiros que foi acionada constatou a morte natural.

Conforme ainda apuração, o caminhoneiro teria almoçado e logo após começado a passar mal, morrendo em seguida.

Segundo testemunhas, o trabalhador estava descarregando uma carga de piso na região quando começou a se sentir mal.

Equipe da Polícia Militar também está no local.

