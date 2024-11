'Ainda não morreu?', perguntou homem ao matar a ex e o namorado dela a tiros na Capital

Uma mulher, de 44 anos, e seu atual namorado, de 49 anos, foram mortos a tiros durante a madrugada desta segunda-feira (11), na Rua Ibirapuã, região do bairro Coophatrabalho, em Campo Grande. O autor seria ex-marido da vítima.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada pelo enteado da mulher. Ele detalhou que era por volta de 00h quando acordou com 10 disparos sendo efetuados. O rapaz conseguiu ouvir ainda sua madrasta, identificada como Ana, gritando por socorro.

Em meio a toda confusão, o jovem conseguiu distinguir a voz do autor e o reconhecendo como ex-marido de Ana, identificado apenas como Flávio. Enquanto atirava o homem dizia: “É isso que talarico merece” e questionava “ainda não morreu?”.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram Ana sem sinais vitais caída no corredor, próximo a sala do imóvel. Já seu atual namorado, estava sem vida no banheiro da suíte. O autor fugiu da residência, mas câmeras de segurança de um imóvel das proximidades flagrou ele passando duas vezes na rua, uma indo para a casa das vítimas e outra voltando, já após ter cometido o crime.

O filho de Flávio o reconheceu nas imagens, passando o endereço onde seu genitor poderia estar escondido. Em uma casa da Rua Jasmelinda Ferreira de Carvalho, Bairro Santo Amaro, as equipes policiais encontraram algumas cápsulas de revólver calibre .38, 12 munições de calibre .32, 84 munições de calibre .357 e dois revólveres calibre .22 e .357.

As equipes da Perícia Técnica foram acionadas, junto com a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde realizaram o atendimento inicial da ocorrência. O autor está sendo procurado.

O caso foi registrado como feminicídio e homicídio qualificado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também