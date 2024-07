Alvo de pistoleiro morto na fronteira não resiste aos ferimentos e morre em Ponta Porã

O brasileiro Ivan Carlos Rodrigues, alvo do pistoleiro que foi assassinado após a arma falhar em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, durante a noite de sábado (20), acabou morrendo no Hospital Regional de Ponta Porã no final da manhã de domingo (21).

Conforme o site Ponta Porã News, o brasileiro chegou a passar por um hospital na cidade paraguaia, porém, devido ao seu grave estado de saúde, precisou ser transferido para o Brasil.

Saiba Mais Polícia Pistoleiro é morto a tiros ao tentar executar homem na fronteira

Na ocasião, Ivan estava em um comércio do bairro Obrero, quando foi abordado pelo pistoleiro Rodrigo Ariel Acosta. Entretanto, durante a tentativa de execução, a arma do autor falhou algumas vezes.

Diante disso, ele foi atacado e acabou sendo alvejado. O policial Mariano Balbuena acabou sendo ferido na ação.

Ainda segundo o site, o caso estaria ligado ao crime organizado na região de fronteira e a Polícia Nacional investiga o ataque.

