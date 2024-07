Pistoleiro é morto a tiros ao tentar executar homem na fronteira

Rodrigo Ariel Acosta, de 35 anos, morreu durante uma troca de tiros em um comércio do bairro Obrero, em Pedro Juan Caballero. O caso aconteceu durante a noite de sábado (20), após ele tentar matar uma pessoa.

Conforme as informações do site MS em Foco, Rodrigo seria um pistoleiro da região, integrante de uma facção criminosa e estava foragido da justiça paraguaia. Ao chegar no estabelecimento, ele tentou atirar várias vezes contra o alvo, porém, sua arma falhou.

Diante disso, ele foi atacado e acabou sendo alvejado. O policial Mariano Balbuena acabou sendo ferido na ação. O alvo do pistoleiro, Ivan Carlos Rodrigues, também foi baleado e acabou sendo socorrido por familiares.

Ainda segundo o site, o caso estaria ligado ao crime organizado na região de fronteira e a Polícia Nacional investiga o ataque.

