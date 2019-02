Ao sair da boate, transexual aceita carona e é agredida por motorista

Após sair de uma casa noturna, uma transexual foi agredida depois de pegar carona, na tentativa de ser obrigada a fazer sexo oral no suspeito. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (2), na área central da capital.

Segundo o boletim de ocorrência, a vitima havia saído da boate por volta das 5h50, quando aguardava o Uber e um rapaz a chamou oferecendo carona. Questionado sobre a intenção da carona, o rapaz que estava em um carro Fox prata, disse que o intuito era apenas para ficar com a transexual.

Ao aceitar a carona, eles andaram e pararam a poucos metros do local onde estavam, quando o rapaz desceu do carro e foi ate o lado dela, forçando ela fazer sexo oral nele. Com a negativa, o homem ainda insistindo na situação começou a agredir a vitima com socos e puxões de cabelo, depois a arrastou e a deixou jogada no chão, fugindo do local em seguida.

Depois de voltar a consciência, a transexual ligou para Polícia através dos 190 para pedir ajuda, mas com a demora no atendimento ela seguiu até a delegacia para registrar boletim de ocorrência. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Piratininga.

