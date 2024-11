Apanhando do marido, mulher pede socorro através de bilhete entregue em posto de gasolina

Uma mulher de 37 anos, vítima de violência doméstica, foi salva depois de entregar um bilhete pedindo socorro na loja de conveniência de um posto de combustíveis de Sarandi, no norte do Paraná. O homem suspeito de agredi-la foi preso em flagrante por violência doméstica.

De acordo com a polícia, no domingo (24), a mulher foi até o posto de combustíveis na BR-376 junto com o suspeito, de 23 anos.

No local, enquanto o homem estava do lado de fora, a mulher pediu um papel e um caneta, escreveu o pedido de socorro e entregou o bilhete para uma atendente. Junto com o pedido de socorro, a mulher anotou também o endereço da casa onde os dois moravam.

Os funcionários do posto de combustíveis acionaram a Polícia Militar, que foi até o endereço indicado no papel. "Ali foram infrutíferas as tentativas de contato. Os agentes viram que a residência estava aberta, com luzes ligadas. Tocaram a sirene na frente, a campainha, chamavam por alguém, mas ninguém atendia. De pronto, vendo a delicadeza da situação, a equipe policial resolveu arrombar a residência e realmente encontrou a vítima e o autor", detalha o comandante da PM em Sarandi, Raffael Cruz.

De acordo com o comandante, a mulher estava com ferimentos causados por agressões. Ela e o suspeito foram encaminhados para a delegacia.

No local, a vítima afirmou que foi agredida pelo companheiro outras vezes e o homem foi preso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também