Após 10 anos, idoso é denunciado por perseguir ex-colega de trabalho em Campo Grande

Um idoso, de 74 anos, foi denunciado por perseguir uma ex-colega de trabalho, de 54 anos, em Campo Grande. O caso foi registrado pela vítima durante o dia 13 de junho, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, os dois se conheceram na mesma empresa há 10 anos. Na época, ele chegou a insinuar a ter um relacionamento amoroso com a vítima, mas isso nunca foi correspondido. Passado um tempo, o homem saiu da empresa, sendo bloqueado pela mulher.

Acontece que, 10 anos depois, o homem reapareceu e voltou a incomodar a vítima. Ele tem o costume de ir até a frente do condomínio em que ela mora, ficando parado por horas no local. No dia 14 deste mês, ele chegou a perguntar para o porteiro se a mulher estava em casa e foi embora.

Ontem, mais uma vez, ele perguntou ao porteiro e ao saber que a mulher não estava saiu do local, indo até o trabalho dela. Já no Parque dos Poderes, no Tribunal de Contas, o homem entrou e se direcionou até a sala dela dizendo: ‘Estou aqui porque você me bloqueou e não me recebe na sua casa?’. Para evitar escândalos, a mulher apenas disse para autor ir até a casa dela, mas ela não o recebeu.

Diante de mais uma tentativa falha, o homem disse para o porteiro do condomínio que iria até o local de trabalho da vítima mais uma vez, nesta terça-feira. Com medo, a mulher procurou a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), narrando que o autor estaria mais vez na casa dela.

