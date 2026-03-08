ApÃ³s agredir esposa, homem atira contra ela e foge em Dourados

A Polícia Militar foi chamada na madrugada deste domingo (8), para atender uma ocorrência de tentativa de feminicídio na Rua Antônio Mendes Silva, no bairro Altos da Alvorada, em Dourados.

Segundo as informações iniciais, um homem de 24 anos teria agredido a esposa, de 21, após uma discussão dentro da residência. Durante a briga, ele desferiu um soco na boca da mulher.

Na sequência, o agressor pegou um revólver e chegou a fazer disparos na direção da vítima. Apesar dos tiros, a jovem não foi atingida.

Para se defender, a mulher reagiu usando uma faca. O suspeito fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar e, até o momento, não havia sido localizado

