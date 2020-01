Após confusão em condomínio de luxo, briga agora é na justiça

Os advogados de defesa do piloto de avião, Jonas Mongenot Junior e do advogado, Munir Jorge, seguem se mobilizando sobre o andamento do processo iniciado, após seus clientes brigarem no condomínio, Jardim do Jatobá na Afonso Pena em frente ao Shopping Campo Grande.

O advogado de Jonas, Jacques Fortes de Andrade, disse que a família de Mongenot está sendo sofrendo discriminação no condomínio e que entrará com recurso na justiça."Vamos tomar as medidas na Justiça para que Jonas também não seja discriminado no condomínio. Estudamos inclusive, tomar medidas judiciais, contra a “atitude desrespeitosa do condomínio”. Na questão da fiança, os familiares estão ajudando. "A família está se mobilizando para tentar pagar e ter ele livre", disse.

Andrade falou sobre a restrição de acesso ao condomínio. "Não acredito. Porque não existe nenhuma medida de restrição, nesse sentido. A única medida que o Juiz exigiu foi o pagamento da fiança", concluiu.

Já o advogado de Munir,Christoper Scapinelli, disse que foi solicitado medida cautelar a favor de Munir. "Já foi solicitado uma medida cautelar a favor de Munir, de pelo menos 300 metros, para que ele, Mongenot, não se aproxime porque há a possibilidade de vingança ou alguma retaliação. Estamos objetificando para que isso não aconteça."

E comentou sobre uma ação movida pelo condomínio. "O condomínio também aprovou na sexta-feira (3) o ajuizamento de uma ação de afastamento dos moradores do apartamento, onde o piloto mora, com o objetivo dele não ingressar mais no condomínio" disse.

Cachorro foi a causa da briga

Durante o reiveillon, os dois se desentenderam pelo piloto estar soltando fogos na frente do condomínio. Munir tomou as dores do seu cachorro, que estaria incomodado com os fogos, que o piloto soltava em frente ao prédio. Após descer para pedir para que Jonas parasse, este num ataque de fúria arranhou e danificou o carro e a moto de Munir. Mongenot ainda subiu na residência de Jorge e usando um extintor de incêndio arrombou a porta e destruiu o apartamento.

O piloto teria tentado fugir do condomínio depois da violência, mas foi pego por uma equipe da polícia que estava na saída do local, sendo preso, e com fiança arbitrada em R$100 mil. Já o cachorro de Munir, aparentemente passa bem, após os fogos.

Deixe seu Comentário

Leia Também