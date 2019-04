Após discussão, jovem é agredida por marido e primo em bar

Uma jovem de 21 anos foi agredida pelo marido e o primo, na noite do último sábado (27), em Três Lagoas. A vítima relata após a discussão, que Edvaldo da Silva Santos, 34 anos, pediu ajuda ao primo para agredi-la fisicamente.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, o marido e o primo do mesmo estavam juntos em um bar, quando o casal começou a discutir. Edvaldo pegou a mulher pelo braço e desferiu um soco em seu rosto, no mesmo instante o primo dele, conhecido como "Dindo" a jogou contra parede e deixando a jovem caida no chão, fugindo logo em seguida.

A mulher ficou com escoriações em diversas partes do corpo, como braços, coxas e costas. Ela acionou a Polícia Militar e disse que estava com medo de voltar pra casa, pois temia pelo que o marido poderia fazer.

A jovem representou criminalmente contra os autores e foi levada pelos militares até sua residência. O crime foi registrado na Delegacia de Polícia Civil (Depac) e encaminhado para Delegacia de Atendimento a Mulher (Dam), de Três Lagoas.

