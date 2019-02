Acusados de executar jovem a facadas se entregam à polícia

Saiba Mais Polícia Homem é encontrado morto com uma faca cravada nas costas

Thalis Eduardo Assis de Souza, 19 anos, e um adolescente de 13 anos, se apresentaram a Polícia Civil na segunda-feira (18), oito dias após a morte de Anderson Salustiano, 28 anos, ocorrida em Dourados.

Investigações apontaram uma rixa entre Thalis e Anderson e durante as diligências a polícia descobriu que o suspeito havia deixado a cidade e se mudado para uma propriedade rural de Maracaju e que outra pessoa teria participado da ação.

Ontem, os dois se apresentaram acompanhados dos advogados de defesa. O adolescente assumiu o homicídio, já Thalis negou qualquer participação e alegou que não tinha rixa com Anderson. Durante o depoimento, o adolescente contou que no dia do crime caminhava com Thalis e percebeu uma faca na mão de Anderson, ele conseguiu tirar a faca da mão dele com uma pedrada e logo pegou o objeto e esfaqueou a vítima por três vezes, deixando a faca cravada nas costas.

O adolescente foi encaminhado para uma unidade da Unei e Thalis para a delegacia.

