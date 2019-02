Homem é encontrado morto com uma faca cravada nas costas

Um homem, de 28 anos, foi encontrado morto com uma faca cravada nas costas na madrugada deste domingo (10) em frente a uma residência, em Dourados.

De acordo com informações da Rádio 94 FM de Dourados, Anderson Salustiano, foi encontrado por um idoso de 78 anos. Conforme a polícia, o idoso, que mora no local, abriu o portão de sua casa e se deparou com o corpo da vítima caído com vários ferimentos pelo corpo e com a faca nas costas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas nada pode ser feito. O caso é investigado por policiais do SIG de Dourados.

