Jovem é morto com oito facadas após briga generalizada

Geverson Ferreira de Amorim, 26 anos, foi morto a facadas após se envolver em uma briga, na madruga deste sábado (23), em Corumbá.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima foi atingida com oito golpes de faca. Ele estava com a namorada em uma rua do bairro Guanã I, quando a confusão começou. Geverson foi atingido por várias pessoas e mesmo com outras gritando para os agressores cessarem, eles continuaram.

A vítima foi encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Guatos, mas não resistiu e morreu.

O caso foi registrado como homicídio simples e deve ser investigado pela Polícia Civil. Ninguém foi preso.

Deixe seu Comentário

Leia Também