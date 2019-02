Em Bela Vista, jovem de 23 anos é morto a facadas

Cleber Miranda da Silva, 23 anos, foi morto a golpes de faca na manhã de terça-feira (12), na Vila São Geraldo, em Bela Vista.

De acordo informações do site Jatoba News, um suspeito de 27 anos acabou esfaqueando Cleber com duas facadas na barriga. Uma ambulância chegou a ser chamada e socorreu a vítima, mas o jovem não resistiu e morreu a caminho do hospital. Testemunhas disseram que não sabem o que motivou o homicídio.

A Polícia Militar fez buscas na região, junto à Polícia Civil. Os policiais encontraram o suspeito e efetuaram a prisão do mesmo, que ainda não teve a identidade revelada.

