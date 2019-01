Vídeo - Homem mata cachorro a facada e gera revolta nas redes sociais

Um vídeo que está circulando nas redes sociais, deixou a população brasileira chocada com a tamanha covardia, as imagens mostram um homem, se aproximando de um cachorro, fingindo que vai fazer carinho nele, chamando o animal, mas ao invés de agradar o cão, acaba dando um golpe de faca no cachorrinho, que não consegue mais andar e fica ganindo, se arrastando pelo chão.

As cenas fortes chegaram nas redes sociais e ganharam muita repercussão após ter sido compartilhada pela apresentadora Xuxa Meneghel no Instagran , a publicação já teve mais de 600 mil visualizações.

Xuxa postou o vídeo e colocou um comentário, a apresentadora se mostra bastante revoltada com a situação e critica os “Direitos Humanos” que defendem aqueles que fazem mal a mulheres, crianças e tantos animais e ainda são protegidos, comentou.

Confira na integra a publicação de Xuxa

"Porque o ser humano é assim? Porque não podemos fazer nada contra esse tipo de pessoa? Porque as pessoas ferem as outras com palavras na internet e não usam esse veículo pra acabar com a maldade no mundo? Todos os dias nós rezamos 'afaste de todo mal, amém', porque isso demora acontecer? Esse monstro como muitos que batem em velhos, mulheres, crianças e tantos bichos ainda são protegidos pelos direitos humanos... Que humano é esse?"

De acordo com o site Revista Encontro, a facada contra o cão de rua foi registrada na cidade de Piedras Negras, em Coahuila, no México, no início de janeiro deste ano. O responsável pelo ato covarde foi identificado como Gerardo Herrera, suposto funcionário da Comissão Federal de Eletricidade do México. Segundo a publicação no site, o animal não resistiu e acabou morrendo.

Deixe seu Comentário

Leia Também