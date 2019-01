Rapaz que esquartejou cachorros recebe e ameaças e procura a Polícia

O jovem de 18 anos que confessou em ter matado três cachorros na semana passada de forma brutal, em Rio Brilhante, procura a polícia após receber ameaças de morte em sua rede social.

Elieverton Vargas Barbosa, que esquartejou e decapitou três cachorros em sua residência, foi até a mesma delegacia onde confessou o crime de maus tratos, e registrou um boletim de ocorrência, pois desde que o caso aconteceu, passou a receber várias ameaças por mensagens de morte.

De acordo com o registro, Elieverson recebeu um áudio através do Facebook, onde um homem de 27 anos faz a ameaça e diz “se encontrar o jovem esquartejador na rua vai fazer pior com ele e acabar com sua vida”.

Temendo por sua vida, Elieverton procurou a delegacia de Polícia Civil e ainda representou criminalmente contra o suspeito das ameaças.

Deixe seu Comentário

Leia Também