Cachorro tem boca "selada" com fita adesiva, em Rio Brilhante

Um cachorro foi encontrado por moradores com a boca amarrada com fita adesiva. O animal se recupera em um abrigo de Rio Brilhante. O caso aconteceu no último domingo (13) quando moradores avistaram um cãozinho com uma corrente no pescoço, bastante debilitado, sem comer e beber água.

A fita que amarrava a sua boca e o impedia de se alimentar foi removida com cuidado no abrigo da Associação de Proteção aos Animais de Rio Brilhante (AAMR).

O animal passará por um tratamento para se recuperar do tempo que ficou sem comer e dos ferimento que ficou em sua boca, e vai passar por uma quimioterapia para tratar um tumor que possui no aparelho reprodutor.

