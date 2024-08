Após fugir da polícia, rapaz é preso em residência com 129 munições na Nhanhá

Rapaz, de 28 anos, foi preso em flagrante no final da noite desta quarta-feira (7) após ser flagrado escondendo cerca de 129 munições de diversos calibres na própria residência, no Jardim Nhanhá, em Campo Grande. Antes disso, ele teria fugido da polícia em uma tentativa de abordagem.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais faziam rondas e patrulhamento na região da Avenida Costa e Silva, quando visualizaram o suspeito passando em alta velocidade em uma motocicleta. Rapidamente, notaram um certo volume na cintura e desconfiados, tentaram a abordagem.

O indivíduo fugiu por diversas ruas e conseguiu despistar os militares. Porém, horas depois, os policiais iniciaram rondas pela rua Ranulfo Correa e visualizaram um motociclista com as mesmas características do 'fugitivo' e realizaram a abordagem, encontrando inicialmente 4 munições de calibre 357 em um dos bolsos do rapaz. Questionado sobre a origem dos projéteis, ele não respondeu.

Nesse momento, a esposa do suspeito apareceu no local e passou a dizer que o marido é trabalhador e desconhece as munições que estava com o companheiro. Querendo mudar a situação, ela também afirmou para os policiais que poderiam revistar a casa toda, pois nada de ilícito seria encontrado no local.

Os militares iniciaram a vistoria e em cima do guarda-roupa, em um dos quartos da casa, encontraram uma bolsa com diversas munições, que estavam divididas em: 9 munições de calibre 22; 12 munições de calibre 25; 13 munições de calibre .40; 8 munições de calibre 38 especial; 1 munição de calibre 38; 47 munições de calibre .380 CBC e 39 munições de 380 CCI Blazer.

Ainda na residência foram encontradas 6 porções de pasta base de cocaína, que totalizaram 300 gramas, uma balança de precisão e uma faca de serra com resquícios do entorpecente e papel filme para o condicionamento da droga.

Assim, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia. O caso foi registrado como posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas.

