Após levar tiro, homem procura atendimento no Hospital Regional em Campo Grande

Na madrugada desta segunda-feira (9), um homem deu entrada no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), em Campo Grande, após ser atingido por disparo de arma de fogo. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que foi acionada após a vítima procurar atendimento médico na unidade hospitalar.

Conforme apurado, a vítima é um homem em situação de rua. Ele relatou que estava em seu barraco quando chegou um indivíduo, cujo nome não soube informar, mas que já teria visto algumas vezes pela região. O suspeito estaria armado com um revólver e teria ordenado que a vítima mostrasse as mãos.

Ainda segundo o relato, o homem teria estendido a mão por acreditar que a arma não seria verdadeira. Nesse momento, o indivíduo efetuou um disparo que atingiu a mão direita da vítima. Após o ocorrido, ele se deslocou por conta própria até o Hospital Regional Rosa Pedrossian para buscar atendimento médico.

A vítima permaneceu na unidade hospitalar para realização de exames e procedimentos médicos, a fim de verificar a existência de possíveis lesões ósseas ou de ligamentos. O registro da ocorrência foi encaminhado ao Centro Integrado de Polícia Especializada (Cepol), que deve conduzir as investigações do caso.

