ApÃ³s perseguiÃ§Ã£o jovem Ã© preso transportando R$ 510 mil em maconha

Um homem, 20 anos, foi preso transportando mais de meia tonelada de maconha, na noite do último sábado (14), em Dourados. Antes de se entregar o motorista tentou fugir e foi perseguido pela polícia.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), eram realizadas fiscalizações na MS-162, momento em que agentes mandaram que um veículo Hyundai parasse, o motorista não obedeceu e fugiu dos policiais.

Com isso foi iniciada uma perseguição, que só teve fim após 1km, quando o fugitivo parou o carro se entregando aos militares. Foram localizados 328 tabletes de maconha distribuídos por todo o interior do Hyundai.

O motorista revelou aos agentes disse ter pegado a droga em Ponta Porã, sua cidade natal, e deveria levar até Dourados, onde receberia R$ 2 mil pelo serviço.

Após pesados a maconha totalizou 508,9 kg da droga, carga avaliada R$ 510 mil. O carro estava com placas falsas de Três Lagoas, sendo que as originais seriam de Goiânia (GO) com registro de furto em 15/12/2019.

Um rádio comunicador também foi encontrado, de acordo com os policiais, ele era usado para receber informações sobre fiscalizações nas estradas.

O autor, juntamente com a droga e veículo, fora encaminhado para a Delegacia de Polícia de Dourados, onde responderá pelo crime de tráfico de drogas, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e uso clandestino de radiocomunicador.

