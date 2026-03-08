Armado e com mÃ¡scara de 'Jason', homem tenta sequestrar crianÃ§as em CorumbÃ¡

Um homem de 41 anos foi preso suspeito de tentar sequestrar crianças na noite de sábado (7), nas proximidades da Escola Tamandaré, no bairro Cristo Redentor, em Corumbá. O suspeito estava em uma caminhonete e teria abordado os menores armado com uma espingarda.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem se aproximou de um grupo de crianças e passou a mandar que elas entrassem no veículo. Diante da recusa, ele colocou uma máscara do personagem “Jason”, apontou a arma na direção de uma menina de 11 anos e ainda atiçou um cachorro contra as crianças. Com medo, a menina saiu correndo e alertou outras crianças que estavam na rua para que fugissem do local.

Ao perceber o que estava acontecendo, um homem se aproximou para tentar impedir a ação e chegou a segurar o cano da arma, questionando o suspeito. Nesse momento, o cachorro que estava dentro do veículo tentou avançar contra ele. Logo depois, o motorista fugiu do local com a caminhonete.

Com as informações repassadas pelas vítimas, a polícia conseguiu identificar o veículo e descobriu que ele estava ligado a uma empresa da área de mineração. As equipes foram até o local e encontraram a caminhonete estacionada no pátio. Dentro do carro estavam a máscara usada pelo suspeito e outros objetos.

O homem ainda tentou fugir quando percebeu a chegada da polícia, mas acabou sendo contido, enquanto tentava agredir os agentes. Durante buscas no alojamento dele, os policiais encontraram a espingarda e munições.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, onde o suspeito foi levado junto com os objetos apreendidos para as providências legais.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m