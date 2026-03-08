Menu
PolÃ­cia

Armado e com mÃ¡scara de 'Jason', homem tenta sequestrar crianÃ§as em CorumbÃ¡

O autor conduzia uma caminhonete e abordava as vÃ­timas prÃ³ximo a Escola TamandarÃ©

08 marÃ§o 2026 - 13h47Sarah Chaves
Um homem de 41 anos foi preso suspeito de tentar sequestrar crianças na noite de sábado (7), nas proximidades da Escola Tamandaré, no bairro Cristo Redentor, em Corumbá. O suspeito estava em uma caminhonete e teria abordado os menores armado com uma espingarda. 

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem se aproximou de um grupo de crianças e passou a mandar que elas entrassem no veículo. Diante da recusa, ele colocou uma máscara do personagem “Jason”, apontou a arma na direção de uma menina de 11 anos e ainda atiçou um cachorro contra as crianças. Com medo, a menina saiu correndo e alertou outras crianças que estavam na rua para que fugissem do local. 

Ao perceber o que estava acontecendo, um homem se aproximou para tentar impedir a ação e chegou a segurar o cano da arma, questionando o suspeito. Nesse momento, o cachorro que estava dentro do veículo tentou avançar contra ele. Logo depois, o motorista fugiu do local com a caminhonete. 

Com as informações repassadas pelas vítimas, a polícia conseguiu identificar o veículo e descobriu que ele estava ligado a uma empresa da área de mineração. As equipes foram até o local e encontraram a caminhonete estacionada no pátio. Dentro do carro estavam a máscara usada pelo suspeito e outros objetos.

O homem ainda tentou fugir quando percebeu a chegada da polícia, mas acabou sendo contido, enquanto tentava agredir os agentes. Durante buscas no alojamento dele, os policiais encontraram a espingarda e munições.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, onde o suspeito foi levado junto com os objetos apreendidos para as providências legais. 

 

