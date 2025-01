Assaltante roubou Renegade horas antes do confronto com Choque no Caiobá

Saiba Mais Polícia Bandido reage à abordagem com tiros e morre em confronto com o Choque no Caiobá

Foi identificado como Henrique Passos, de 23 anos, o assaltante que morreu em confronto com o Batalhão de Choque, na madrugada desta quinta-feira (23), em um terreno baldio, no Portal Caiobá. Ele havia roubado um Jeep Renegade horas antes da troca de tiros.

Segundo informações divulgadas pela instituição, o proprietário do veículo foi abordado por duas pessoas, uma delas sendo Henrique, que portava um revólver e chegou a apontar para a cabeça do motorista no momento do assalto.

O crime aconteceu no bairro Guanandi, na madrugada desta quinta. No momento que o criminoso apontou a arma, ordenou que o homem saísse do veículo. Após o ato, fugiram em destino ignorado e Henrique foi localizado com o veículo em ruas do Portal Caiobá, sendo finalmente abordado na rua Hera.

Porém, ele desobedeceu à ordem de abordagem e atirou contra os policiais da Rocam, que reagiram e conseguiram atingi-lo, desarmando e socorrendo ele ainda com vida para o Hospital Regional, contudo, ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois.

Ainda conforme as informações repassadas, o crime tinha passagens pela polícia, como tráfico de drogas, roubo, receptação, furto, lesão corporal e violência doméstica.

