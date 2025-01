Bandido reage à abordagem com tiros e morre em confronto com o Choque no Caiobá

Criminoso, até o momento não identificado, morreu após um confronto armado com uma equipe da Rocam, do Batalhão de Choque, na madrugada desta quinta-feira (23), no Portal Caiobá, em Campo Grande. Ele reagiu à abordagem em um terreno baldio, disparando contra os policiais.

Informações do boletim de ocorrência apontam que os militares faziam patrulhamento pelo bairro, quando notaram o veículo Jeep Renegade, de cor branca, e foram realizar a abordagem, mas o suspeito desobedeceu à ordem de parada e iniciou a fuga por várias ruas.

Passando pela rua Hera, o indivíduo perdeu o controle da SUV de luxo e só parou após invadir um terreno baldio. Os policiais fizeram a aproximação e ordenaram que o homem mantivesse as mãos visíveis, mas ordem que foi desacatada, sendo que o criminoso reagiu de forma agressiva, atirando contra os militares.

Por conta da atitude e repelir a injusta agressão, a equipe da Rocam reagiu e revidou os disparos, atingindo o bandido, que teve ferimentos no tórax, sendo desarmado e imobilizado. Ainda com sinais vitais, ele foi socorrido por outra equipe e foi levado para o Hospital Regional, mas mesmo com todo aparato médico, ele não resistiu e morreu nas dependências hospitalares.

No hospital, inclusive, foram encontrados dois pinos de cocaína com o criminoso. O revólver que ele usou para atirar contra os policiais foi apreendido, enquanto o veículo que ele conduzia foi levado para o pátio da Defurv.

O caso foi registrado como roubo, resistência, portar drogas e homicídio decorrente de oposição a intervenção policial.

