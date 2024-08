Atiradores chamaram jovem no portão de casa antes de o matarem a tiros no Itamaracá

Os atiradores, que mataram o jovem Eduardo Lucas Awadi Pinto, de 28 anos, o chamaram no portão do imóvel localizado na rua Joaquim Barbosa de Almeida, no bairro Itamaracá, em Campo Grande. A execução aconteceu durante a noite de sexta-feira (30).

Conforme o boletim de ocorrência, a esposa e o primo da vítima contaram para as autoridades que estavam em casa com ele, quando dois homens de casaco chegaram na casa, pedindo para que chamassem Eduardo.

Posteriormente, o rapaz apenas viu os atiradores sacando as armas e atirando contra seu primo. Enquanto atiravam, eles chegaram a xingar a vítima dizendo: ‘seu filho da puta do caralho’. Os dois autores estavam usando capacete.

Ainda em seu relato, a esposa de Eduardo detalhou não saber de desavenças do marido com outras pessoas. O óbito da vítima foi constatado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel), dentro de um dos cômodos do imóvel.

As equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil, que realizaram os trabalhos iniciais no local junto com a Polícia Militar, encontraram vestígios de venda de drogas na mesa da cozinha, como: pequenos recortes de plástico para embalar porções de drogas, uma balança de precisão. Além disso, Eduardo tinha uma porção de cocaína no bolso.

O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e tráfico de drogas, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

