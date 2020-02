Autoridades paraguaias realizarão buscas por peão que matou Lanzarini

O encarregado pelas investigações da morte de Dirceu Lanzarini, delegado Dr. Marcos Werneck protocolou, junto ao Ministério Público (Fiscalia) e a Polícia Nacional do Paraguai, o mandado de prisão de Luiz Paraguaio expedido pela Justiça brasileira e formalizou o pedido de apoio das autoridades paraguaias.

Em um trabalho de cooperação, as autoridades do país vizinho, também irão realizar buscas pelo paradeiro do peão acusado de matar o ex-prefeito de Amambai. Segundo o delegado encarregado pelas investigações, as buscas pelo assassino seguem de forma ininterruptas desde o data do crime, no dia 24 desse mês.

A principal e única informação que os investigadores possuem é de que após matar Lanzarini, de quem era funcionário na fazenda a pelo menos dez anos, Luiz Paraguaio ligou para a família contando o acontecido e depois seguiu com o trator da propriedade rural até as proximidades da mata ciliar do Rio Amambai, aos fundos da fazenda, onde abandonou a máquina agrícola e desapareceu.

A Polícia Civil de Amambai solicita a quem souber do paradeiro de Luiz Fernandes, o "Luiz Paraguaio" para contatar, mesmo que de forma anônima, a Delegacia local por meio do fone (67) 3481-1415 ou a Polícia Militar por meio do 190.

Deixe seu Comentário

Leia Também