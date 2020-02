Câmara emite moção de pesar pela morte de Dirceu Lanzarini

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram nesta quinta-feira (27) a moção de pesar pela morte de Dirceu Lanzarini, que ocupava o cargo de secretário especial da Casa Civil do governo Reinaldo Azambuja. Ele morreu no último sábado (22), em um hospital de Dourados.

Dirceu foi baleado pelo ex-capataz de sua propriedade rural Luiz Fernandes, conhecido também como “Paraguai”. O ex-secretário de Reinaldo, que também já foi prefeito de Amambai por três mandatos, foi atingido por três disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido e chegou com vida no hospital, mas não resistiu e morre antes de passar por procedimento cirúrgico. O autor dos disparos fugiu e está sendo procurado pela polícia.

O crime abalou o cenário político de Mato Grosso do Sul, onde Dirceu tinha muita influência. O corpo de Dirceu foi enterrado no domingo (25), no Cemitério Municipal Santo Antonio, em Amambai.

Deixe seu Comentário

Leia Também