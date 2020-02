Na mesa de operação, ex-prefeito Dirceu Lanzarini luta pela vida

Saiba Mais Polícia Ex-prefeito de Amambai é baleado e fica em estado grave

O ex-prefeito de Amambai, Dirceu Lanzarini, está passando por uma cirurgia na tarde desta segunda-feira (24) no Hospital do Coração em Dourados após ser baleado pelo capataz de sua fazenda. Lanzarini foi atingido na cabeça por um tiro e dois no braço.

Na manhã desta segunda, Dirceu discutiu com o capataz de sua fazenda, conhecido como Luis Paraguaio, que desferiu três tiros contra o carro que o ex-prefeito estava com o seu genro.

Os tiros acertaram a cabeça e o braço de Lanzarini, o genro dele, foi atingido de raspão no pescoço. Ainda ferido, o genro o levou o sogro até o quartel do corpo de bombeiros, que o encaminhou ao Hospital Regional de Amambai.

Por conta do estado de saúde, o ex-prefeito foi entubado e transferido para o Hospital do Coração em Dourados. Dirceu chegou a unidade médica sem batimentos cardíacos.

Segundo o médico que cuida de Dirceu, ele sofreu várias paradas cardíacas, mas foi reanimado e ainda tem expectativa de vida.

Lanzarini nesse momento está sendo submetido a uma tomografia. Fontes do hospital disseram que o estado de Dirceu é “serrísimo”.

