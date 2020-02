Ex-prefeito de Amambai é baleado e fica em estado grave

Jônathas Padilha, com informações do Amambai Notícias

Dirceu Lanzarini, ex-prefeito de Amambai e atual secretário especial do governo de Estado, foi baleado na manhã desta segunda-feira (24) e está em estado grave de saúde no Hospital do Coração em Dourados. Um funcionário de Dirceu é suspeito de ser autor do tiro.

O ex-prefeito foi levado por seu genro até um quartel do corpo de bombeiros do Amambai em uma caminhonete com um tiro na cabeça. O parente de Dirceu estava com um ferimento no pescoço.

Os bombeiros encaminharam os dois para o Hospital Regional de Amambai. Por conta da gravidade dos ferimentos, o ex-prefeito foi entubado e transferido para o Hospital do Coração em Dourados.

A polícia Civil e Militar estão no local onde aconteceu os disparos para investigar. A principal suspeita de autoria é um dos funcionários da fazenda de Dirceu, entretanto a motivação do crime ainda é desconhecida.

