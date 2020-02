Entregador é baleado e vai pilotando até o UPA

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

O entregador motociclista, Alessandro da Silva Amaral, 44 anos, foi baleado no peito, no sábado (15), enquanto fazia uma entrega no bairro e mesmo ferido pilotou até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Dourados.



A esposa da vítima relatou aos policiais que ele havia saído para fazer uma entrega, já que Alessandro trabalha entregando carne, quando no meio do trajeto, ele teria encontrado uma pessoa identificada como “neguinho”.



Ainda segundo a esposa, Neguinho e Alessandro discutiram após divergirem sobre questões envolvendo a compra e venda de um veículo.



O acusado sacou a arma e disparou três vezes contra Alessandro. Um dos tiros atingiu a altura do peito.



A vítima conseguiu fugir, pilotando a motocicleta até a UPA, onde recebeu os primeiros atendimentos sendo, em seguida, transferidos para o Hospital da Vida.





Deixe seu Comentário

Leia Também