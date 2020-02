Jovem surta e diz ouvir tiros horas antes de morrer intoxicado por cocaína

Saiba Mais Polícia Traficantes tentam enganar PRF com haxixes embalados em bexigas

O jovem Luan Alves da Silva, 23 anos, morreu no Centro Regional de Saúde (CRS) do Tiradentes, após ter um surto dentro da residência onde morava com a esposa no Jardim Noroeste.

De acordo com o boletim de ocorrência, Luan disse à esposa que estava com dor de cabeça, e chegou a tomar um paracetamol por volta das 18h da tarde. Segundo a esposa quando deu 20h da noite, o marido começou a dizer que estava ouvindo tiros, em seguida trancou toda a casa e apagou as lâmpadas, afirmando que havia alguém indo atrás dele, dizia ainda que estavam querendo mata-lo.

Em seguida Luan teria passado a gritar com a esposa dizendo que não queria morrer, assustada a mulher correu para a casa de uma vizinha onde acionou a Polícia Militar (PM).

Ainda segundo a ocorrência, quando a PM chegou ao local, Luan estava caído no chão e espumava muito pela boca, então a guarnição acionou o corpo de bombeiros que fizeram o atendimento e encaminharam a vítima para o CRS do Tiradentes.

A vítima morreu às 22h, e de acordo com o relatório médico, a causa foi uma intoxicação por cocaína, fato que tanto a esposa quanto a como a mãe de Luan, que estavam no hospital, afirmaram desconhecer.

Por conta da declaração médica de intoxicação por cocaína, o delegado plantonista determinou que a ocorrência fosse registrada como morte a esclarecer na Delegacia de pronto Atendimento Comunitário Cepol.

