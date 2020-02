Traficantes tentam enganar PRF com haxixe embalados em bexigas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 25 kg de haxixe, na última quinta-feira (13) com os suspeitos Adilson Furtado Pereira, 38 anos, Tiago da Silva Goes, 25 anos e Rogério de Souza, 36 anos, durante fiscalização na BR 060 em Sidrolândia (MS).



Os policiais visualizaram os três homens empurrando um veículo na BR com placas de Brasília, e realizaram a abordagem para saber o que havia ocorrido. Os suspeitos disseram que o veículo estava sem gasolina e que estavam empurrando até chegar num posto de combustível mais próximo, porém o nervosismo exagerado com a abordagem gerou desconfiança nos policiais, que resolveram então fiscalizar o carro.



No tanque do veículo, os policiais encontraram 20 blocos de haxixe, embaladas em bexigas de borracha, e mais 14 blocos no painel do veículo, que totalizou 25 kg da droga.

Ao serem questionados, nenhum dos suspeitos admitiu ser dono da droga, mas Rogério admitiu que era condutor do veículo e que o automóvel pertencia a sua irmã e afirmou que o trio saiu de Brasília na semana passada e ficaram em Ponta Porã durante a semana e que retornavam para Brasília, porém não soube dizer o motivo da viagem.

Eles foram presos em flagrante, em tese, pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados para a Polícia Judiciaria de Sidrolândia, juntamente com a droga e o veículo

