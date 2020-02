Homem é alvejado por mais de 20 tiros dentro de Hilux

Jônathas Padilha, com informações do MS News

Jorge Oliveira Benitez, 46 anos, foi encontrado morto dentro seu carro da Toyota, modelo Hilux, na noite dessa terça-feira (11) em Paranhos, a mais de 450 quilômetros de Campo Grande.

O corpo de Jorge foi localizado no banco do motorista do veículo pelas autoridades. O carro foi alvejado por diversos tiros de .40. Os policiais encontraram 23 cápsulas da bala da arma.

Além do motorista, o passageiro que estava com Jorge foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde.

A polícia investiga o caso e ainda não sabe o que motivou o crime. O estado de saúde da pessoa que estava no passageiro não foi divulgado, nem quantos tiros a acertaram.

Ainda não há informações sobre os autores do crime, só que estão foragidos pela polícia.

