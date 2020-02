Cid Gomes é baleado no Ceará

Joilson Francelino, com informações do G1

O senador Cid Gomes (PDT) foi baleado na tarde desta quarta-feira (19) em Sobral – Ceará. Ele organizava protesto contra um grupo de policiais que tenta impedir o trabalho da Polícia Militar.

Os policiais reivindicam aumento salarial. Cid tentou furar um bloqueio feito pelos militares. Durante a confusão, três tiros foram disparados na direção de Cid. Um dos tiros atingiu o peito do parlamentar que foi encaminhado para o Hospital do Coração de Sobral.

De acordo com a assessoria, ele será transferido para a Santa Casa do município. Não há detalhes do estado de Saúde de Cid.

