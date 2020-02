Três morrem em grave acidente entre Nova Andradina e Ivinhema

Priscilla Porangaba, com informações do Nova News

Uma colisão traseira envolvendo um veículo Ford Ka, com placas de Belo Horizonte (MG) e um Volvo/FH 440, com placas de Maringá (PR), tracionado a um conjunto bitrem deixou três pessoas de 24,29 e 32 anos mortas na noite dessa terça-feira (18), em Nova Andradina.

Segundo informações do Nova News, o acidente aconteceu a 14 quilômetros do perímetro urbano no sentido a Ivinhema.

De acordo com as primeiras informações apuradas no local, na rodovia estava uma carreta com problemas mecânicos no sentido a Nova Andradina e, outras carretas vinham no mesmo sentido com velocidade reduzida, quando o Ford Ka, ocupado por três pessoas, colidiram na traseira da carreta bitrem do Volvo.

Os três ocupantes do veículo de passeio morreram no local. Os corpos dos três mortos ficaram presos às ferragens, equipes do Corpo de Bombeiros estão realizando os procedimentos para a remoção.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estive no local auxiliando a ocorrência. A Polícia Militar Rodoviária (PMR) sinalizou a pista e atendeu a ocorrência, bem como a Polícia Civil e a Perícia Criminal.

O motorista do caminhão não identificado, de 38 anos, não sofreu ferimentos e as vítimas mortas ainda não foram identificadas. A rodovia ficou interditada nos dois sentidos até a remoção do veículo.

