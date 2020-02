Idoso morre quase um ano depois de sofrer acidente em frente ao aeroporto

Juraci Barbosa, 70 anos, morreu no domingo (16), quase um ano depois de sofrer acidente e ficar em coma na Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Juraci estava trafegando em frente ao Aeroporto Internacional de Campo Grande, no dia 1° de fevereiro de 2019, quando, por motivos desconhecidos, entrou em frente a um veículo que seguia na mesma direção.

Com o impacto, o idoso foi lançado ao para-brisa do veículo. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, onde permaneceu em coma até ontem. Nos últimos dias de vida, Juraci não estava mais respondendo aos medicamentos.

A caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro como morte a esclarecer.

