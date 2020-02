Mulher que veio à capital para velório e consulta está desaparecida

Maria Rosa da Silva, 44 anos, desapareceu na manhã de terça-feira (18), por volta das 6h, na região do Paulo Coelho Machado, em Campo Grande. Ela saiu dizendo que iria fazer um exame médico no Hospital do São Julião e desde então não retornou para casa.

Ela foi vista pela última vez vestindo calça jeans e uma blusa rosa. Maria reside em Rio Negro e veio a Campo Grande em razão, além da consulta médica, para um velório de uma amiga da família.

João Antonio Cardoso, irmão de Maria, afirmou que a mulher permaneceu ao celular e "toda sorridente" durante o velório que ocorreu na segunda-feira (17), e ao voltarem para casa à mesma permaneceu conversando com alguém ao celular. ‘’Ela não dava atenção pra ninguém. Até minhas sobrinhas brincaram que ela estava sendo flertada por estar tão feliz’’, afirmou.

Os familiares buscam por Maria e pedem para qualquer informação entrar em contato pelo Facebook do filho Valdinei Junior, encontrado aqui , ou pelo WhatsApp do irmão João Antonio, no número (67) 99915-6029.

Deixe seu Comentário

Leia Também